Indústrias são menos 1% das empresas e geram 27,87% dos empregos

Com 555 indústrias ativas, que representam menos de 1% do total de empresas e 27,87% dos empregos formais do município, Jundiaí reafirma posição de destaque no cenário industrial paulista e nacional. São 51.867 postos de trabalho formais no setor, segundo dados atualizados do Departamento de Licenciamento de Atividades e do Balcão do Empreendedor da Prefeitura de Jundiaí e Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

Ao todo, Jundiaí contabiliza 61.383 empresas em atividade e 186.098 empregos formais distribuídos entre os setores de Serviços, Indústria, Comércio, Construção e Agropecuária. “A indústria depende da logística e a logística da indústria. Este é o ponto que faz a diferença no desenvolvimento econômico sob a ótica da geração de emprego, renda, arrecadação de impostos e PIB”, destaca o gestor de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Humberto Cereser.

A cidade está conectada às rodovias Anhanguera e Bandeirantes, com acesso rápido aos principais aeroportos (Guarulhos, Congonhas e Viracopos) e ao Porto de Santos, via ligação ferroviária. Esse diferencial logístico torna Jundiaí altamente atrativa para o setor produtivo.