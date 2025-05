Região de Jundiaí terá atendimento a mulheres com Cabine Lilás

O Governo de São Paulo inaugurou nesta quarta-feira (28) o serviço da Cabine Lilás em Campinas, com a expansão do atendimento especializado e humanizado às vítimas de violência doméstica e familiar. Ao todo, 38 municípios da região de Campinas serão contemplados com o projeto, incluindo a Região Metropolitana de Jundiaí, que também é atendida pelo Comando de Policiamento do Interior-2 (CPI-2), sediado em Campinas. A implantação é realizada pela Secretaria de Segurança Pública.

O programa, realizado exclusivamente por policiais femininas via número 190, vai aumentar a rede de proteção das mulheres no interior paulista. Até o final do ano, todas as regiões do interior do estado passarão a contar com o atendimento.

Na Cabine Lilás, a vítima é informada sobre os direitos, redes de apoio disponíveis na região em que mora, acionamento de viaturas em caso de ameaça e ainda recebe orientações diversas sobre como agir em determinadas situações.