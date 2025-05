CDHU Móvel fica em Itatiba até o fim desta semana

A carreta CDHU Móvel chega nesta quarta-feira (28) à cidade de Itatiba, onde permanecerá até sábado (31). O horário de atendimento nos dias de semana é das 10h às 19h, enquanto no sábado (31), ficará aberta até as 16h. Ainda na região, o serviço itinerante também visitará Itupeva na quinta-feira (29), com a van da CDHU Móvel. No município, a equipe estará disponível das 9h às 17h.

Lançada no início de maio, a carreta é uma nova forma de atendimento que desloca equipes da CDHU para municípios que não têm sede dos escritórios regionais com o objetivo de proporcionar suporte facilitado, sem a necessidade de deslocamento de mutuários até outras cidades. Nos locais, são oferecidos serviços relacionados à regularização financeira e contratual, como acordos, quitação de débitos com o FGTS, revisão de prestações, emissão de boletos, transferência de titularidade, além de orientações jurídicas, oficinas promovidas pela equipe social e ações em parceria com os municípios.

Mais de 1,3 mil atendimentos em um mês

Os atendimentos começaram por São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, onde 250 famílias contaram com o apoio dos profissionais da CDHU. Em seguida, a carreta foi para Mogi das Cruzes, no Alto Tietê, e realizou 540 suportes. Na última semana, entre 21 e 24 de maio, a carreta esteve na região de Campinas e atendeu 509 pessoas em quatro municípios, sendo 315 em Bragança Paulista, 51 em Serra Negra, 81 em Socorro e 62 em Atibaia.