CDHU Móvel chega a Itupeva para atendimento à população

O que é a CDHU Móvel? Trata-se de uma unidade itinerante que percorre cidades do Estado de São Paulo com o objetivo de aproximar os mutuários da CDHU e facilitar o acesso a diversos serviços da companhia. A programação ocorrerá ao longo de dois anos.

Os serviços disponíveis na ação serão:

Regularização Financeira

Emissão de boletos

Acordos e reacordos de dívida

Quitação e amortização com recursos próprios ou FGTS

Parcelamento de contratos encerrados com dívida (até 60 vezes)

Revisão do valor da prestação

Portabilidade com novo financiamento e juros zero

Regularização Contratual

Transferência de titularidade

Conversão de contrato

Atendimento Jurídico

Esclarecimentos e orientações jurídicas

Com a circulação da CDHU Móvel, aumentaram as tentativas de fraude. Fique atento aos seguintes golpes: cartas falsas com ofertas de descontos e contatos por WhatsApp ou e-mail; mensagens de WhatsApp com ameaças de despejo e pedidos de pagamentos via PIX ou boletos falsos. A CDHU nunca solicita pagamentos via depósito, transferência ou PIX. Sempre confira a origem dos boletos.

Em caso de suspeita, denuncie pela Central de Atendimento: 0800 000 2348 (Alô CDHU) ou por e-mail: fraudesdeboletos@cdhu.sp.gov.br.