Mototáxi não é seguro para transporte público, diz especialista

O trabalhador também ressalta que a regulamentação pode ajudar a diferenciar os profissionais sérios dos que atuam de forma irregular. “Do jeito que está, todo mundo entra, mesmo quem não tem condições. A gente quer que tenha fiscalização justamente para valorizar quem trabalha certo”, diz. Para ele, com controle adequado, o mototáxi pode oferecer mobilidade rápida e gerar renda para muitos trabalhadores.

Em nota, a Prefeitura de Jundiaí informa que o serviço de mototáxi ainda não está regulamentado no município e que acompanha com atenção as discussões sobre o tema em nível estadual e federal, especialmente o Projeto de Lei nº 14.607/2025, que trata da regulamentação do transporte por motocicletas via aplicativos. Questionada sobre a decisão judicial que suspendeu o serviço em São Paulo, a administração municipal não indicou qualquer medida local semelhante, mas afirmou que qualquer decisão será tomada com base em critérios técnicos, jurídicos e de segurança viária, alinhados ao Plano de Mobilidade Urbana.

Casos recentes e decisões judiciais

O debate sobre segurança ganhou força após a morte da jovem Larissa Barros Máximo Torres, de 22 anos, em uma corrida de mototáxi em São Paulo. A tragédia levou a Prefeitura da capital a instalar uma faixa em local de grande circulação alertando para a proibição do serviço. Além disso, a Justiça determinou a suspensão das operações por parte das empresas Uber e 99, com multa de R$ 30 mil em caso de descumprimento.