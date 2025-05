Estudantes desenvolvem autonomia e inclusão fora da escola

A Escola de Educação Especial da APAE de Jundiaí tem promovido atividades extracurriculares que vão além da sala de aula e oferecem aos estudantes vivências práticas fundamentais para o desenvolvimento pessoal, social e cognitivo.

Recentemente, os estudantes participaram de vivências no Mundo das Crianças, Terminal Vila Arens e, na semana passada, de uma caminhada até o supermercado. Acompanhados por educadores e com uma lista de produtos à mão, realizaram compras de ingredientes que, posteriormente, foram utilizados na preparação coletiva de salada de frutas e iogurte com os demais estudantes da Escola.

As atividades externas fazem parte de uma proposta pedagógica que visa ampliar a inclusão e a autonomia dos estudantes. “Nosso objetivo é oportunizar aos estudantes o acesso aos espaços da comunidade, promovendo vivências do cotidiano, como atividades de compra e venda, além de motivar as habilidades sociais”, explica a pedagoga e psicopedagoga da APAE de Jundiaí, Paloma Manuela de Souza.