Conferência Municipal de Saúde será no sábado (31) em Várzea

Várzea Paulista terá mais uma oportunidade para debater os rumos da saúde pública local no próximo sábado (31), com a realização da VIII Conferência Municipal de Saúde. Promovido pela Unidade Gestora Municipal de Saúde, o evento reunirá a comunidade em geral, profissionais da saúde, gestores e prestadores de serviços para juntos, formular propostas concretas que visam aprimorar os serviços oferecidos no município. A conferência será realizada no antigo prédio do INSS (Rua Antônio Feres Sada, nº 58 – Centro), das 8h às 17h.

Durante o encontro, os participantes também elegerão delegados municipais que representarão Várzea Paulista na Conferência Estadual, etapa que precede a Conferência Nacional de Saúde, ambas previstas para este ano.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação popular para fortalecer o SUS (Sistema Único de Saúde) e garantir que as necessidades da população sejam efetivamente priorizadas nas decisões sobre as políticas públicas de saúde.