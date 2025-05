Setor logístico tem quase 500 vagas de emprego abertas em Jundiaí

O Portal Jundiaí Empreendedora inicia essa terça-feira (27) com mais de 2 mil vagas de emprego disponíveis, sendo quase 500 oportunidades concentradas no setor de logística, um dos que mais crescem na cidade. As vagas incluem funções como auxiliar de logística, faturista, conferente, auxiliar operacional e auxiliar de expedição, entre outras.

Para quem busca recolocação no mercado ou uma nova oportunidade, o processo é simples: basta acessar o Portal Jundiaí Empreendedora e clicar na aba “Vagas de Emprego”, onde é possível pesquisar as oportunidades e cadastrar o currículo diretamente na plataforma.

“Jundiaí tem investido em políticas públicas de geração de emprego e qualificação profissional. O setor logístico é um dos nossos pilares de desenvolvimento e continua abrindo portas para muitos trabalhadores”, destacou Gustavo Martinelli, prefeito.