Temperatura nesta semana vai despencar abaixo dos 10°C

Para esta semana, é esperada uma queda brusca de temperatura em Jundiaí. A população pode tirar os agasalhos e cobertores do armário e se preparar para termômetros abaixo de 10°C no que promete ser a primeira onde de frio intenso deste ano. Apesar do frio, o tempo deve ficar firme, com céu bastante aberto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Hoje (27) e amanhã (28), as temperaturas ainda ficam na média dos últimos dias, com mínimas abaixo dos 20°C e máximas próximas dos 30°C. Já a partir de quinta-feira (29), a mínima vai cair para 7°C e a máxima ficará em 19°C. Na sexta (30), a expectativa é de ainda mais frio: mínima de 6°C, mas máxima um pouco mais alta, de 22°C. No sábado, o céu deve ficar um pouco encoberto e a máxima subir para 25°C, mas a mínima deve ficar em 8°C.

Centro-sul

Segundo o Climatempo, a onda de frio que chega ao Brasil atinge o país entre os dias 29 de maio e 3 de junho e será um frio que os brasileiros ainda não sentiram esse ano. As regiões mais atingidas são o Sul, o Centro-oeste e o Sudeste. Para alguns municípios, as temperaturas podem ficar abaixo de 0°C.