Inscrições para subvenções agrícolas municipais terminam na sexta

A Unidade de Gestão de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (Ugaat) recebe até esta sexta-feira (30) as inscrições dos programas municipais de subvenções econômicas para produtores rurais. Em atendimento a demanda dos agricultores, os quatro editais – Subvenção do Seguro Agrícola, do Apoio ao Cultivo Protegido, dos Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e do Programa Municipal de Apoio o Agronegócio de Jundiaí (Proaj) – passaram a contar com prazo unificado, por meio do programa “Unifica Rural Jundiaí”.

As inscrições dos interessados devem ser feitas presencialmente, das 9h às 17h, na Ugaat, que fica no 5º andar – ala Norte do Paço Municipal, na avenida da Liberdade, s/n – Jardim Botânico. Os editais do programa “Unifica Rural Jundiaí” podem ser consultados na edição 5606 da Imprensa Oficial do Município. Mais informações também podem ser obtidas pelo telefone 4589-8581 ou pelo e-mail agronegocio@jundiai.sp.gov.br.

Todos os editais exigem as apresentações dos seguintes documentos: documento de identidade com foto (RG ou CPF), CNPJ (Pessoa Jurídica), comprovante de conta bancária em nome do beneficiário, além de comprovante de residência e certidão negativa de débitos municipais – os dois últimos obrigatoriamente emitidos em 2025. Os demais documentos específicos exigidos para cada uma das subvenções podem ser conferidos no site da prefeitura ou diretamente neste link.

Editais