DAE apresenta Plano Estratégico ESG 2025 – 2030

Durante o encontro, foram apresentadas as etapas de desenvolvimento, materialidades e diagnósticos do plano, que somam mais de 1,6 mil horas de trabalho. “Tivemos a oportunidade de apresentar um plano bem estruturado, que irá impactar todas as partes interessadas da DAE”, refletiu o professor Edson Barbero, coordenador técnico da FIA e responsável pelo acompanhamento e desenvolvimento do projeto.

“O ESG é uma estratégia para incluir os aspectos de sustentabilidade nas empresas. A elaboração do Plano ESG marca o compromisso da DAE com o desenvolvimento de ações mais sustentáveis para atender melhor seus stakeholders”, explicou a gerente de Gestão Ambiental, Maria Carolina Hertel Dutra.

Servidores e lideranças das mais diversas áreas da DAE Jundiaí se reuniram, na última quinta-feira (22), no Auditório Planeta Água para assistir à apresentação do Plano Estratégico ESG (Ambiental, Social e de Governança). Elaborado em parceria com a Fundação Instituto de Administração (FIA), o documento servirá como diretriz para a empresa nos próximos cinco anos. Os membros do Conselho de Administração da empresa também estiveram presentes.

O diagnóstico apresentado destacou nove temas materiais a serem desenvolvidos, são eles: acesso universal e equitativo ao saneamento e segurança hídrica, promoção do equilíbrio socioambiental, resiliência climática, integridade, ética e transparência, ambiente de trabalho seguro, saudável e inclusivo, relacionamento com as partes interessadas, gestão de riscos e crises, desempenho econômico-financeiro e gestão estratégica, mudanças culturais e eficácia operacional. Para cada tema, foram apresentados os compromissos, indicadores e iniciativas da empresa.

Ainda durante a reunião, a diretora superintendente de Gestão da empresa, Helen Cappelletti de Lima apresentou as ações já desenvolvidas nos primeiros cinco meses de gestão, com foco nas ações de sustentabilidade e no bem estar dos colaboradores da DAE. “Essa é uma gestão de escuta e participativa, que busca melhorias e a continuidade das estratégias de ESG”, declarou.

As bases ESG na DAE vêm sendo elaboradas desde 2023 com ações inovadoras para a empresa, como a criação do Comitê ESG e a adesão ao Pacto Global da ONU. Em 2024, sob coordenação da gerência de Gestão Ambiental, teve início a construção do documento, que contou com capacitações, encontros com os stakeholders entre outras ações de mapeamento.