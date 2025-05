Emenda vai garantir a castração de 10 mil cães e gatos em Jundiaí

O prefeito Gustavo Martinelli destacou a importância da medida. “Essa é uma ação de extrema importância. Jundiaí possui hoje uma fila de espera pela castração de animais, e sabemos que muitas pessoas não têm condições de levar seus pets até os locais fixos. Com o castramóvel indo até os bairros, conseguiremos garantir atendimento a quem mais precisa, inclusive famílias em situação de vulnerabilidade. É mais dignidade e cuidado com os animais e com a população”, afirmou.

Jundiaí vai receber uma emenda parlamentar que permitirá a realização de 10 mil castrações de cães e gatos, com o objetivo de zerar a fila de espera por castração no município. O recurso, com foco no bem-estar animal, será destinado ao município pelo deputado federal Bruno Ganem.

"É mais dignidade e cuidado com os animais e com a população”, afirmou o prefeito Gustavo Martinelli, ao lado do deputado federal Bruno Ganem e de seu vice, Ricardo Benassi

O deputado Bruno Ganem, autor da emenda, reforçou que a verba será direcionada a uma organização responsável pela execução do serviço no município. “A emenda será destinada a uma ONG, que será responsável por realizar os atendimentos em Jundiaí. Nosso compromisso é com o bem-estar animal e com a população que tanto precisa desse serviço. Estamos felizes por contribuir com a cidade e por fortalecer esse projeto que tem impacto direto na saúde pública e na proteção animal”, explicou.

A Prefeitura, por meio do Departamento do Bem Estar Animal (DEBEA), dará suporte logístico para a execução do programa, com cronograma e locais de atendimento a serem divulgados em breve.