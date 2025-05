Jundiaí 'arrebenta' nas competições esportivas do fim de semana

As equipes do Time Jundiaí brilharam nas competições esportivas do último fim de semana, garantindo vitórias, medalhas e até classificações para torneios nacionais. As modalidades que se destacaram foram: ginástica, vôlei, taekwondo e judô.

A equipe de ginástica artística feminina conquistou grandes resultados na 1ª etapa do Troféu Destaque da Liga Intermunicipal, em Paulínia. Foram 11 medalhas individuais, além de terminar em primeiro lugar no geral, na categoria Livre, e em terceiro lugar no sub-13.

Já na ginástica rítmica, a atleta Isabelli Braga de Jesus representou o Time Jundiaí na Copa São Paulo Nível II, em Campinas, e conquistou o 4º lugar no arco e também o 4º lugar no individual geral, com a somatória dos aparelhos fita e arco, na categoria adulto.