Jundiaí lança plano de contingência após aumento de internações

A quantidade de crianças, de bebês necessitando de suporte respiratório está chamando a atenção nos registros deste ano. Os idosos também estão evoluindo para quadros complexos. Atualmente, os hospitais que atendem o sistema público — o São Vicente e o Universitário (HU) — estão em ocupação máxima dos leitos de internação. O cenário requer atenção de todo o Município e estamos compartilhando o Plano Municipal de Contingência das Síndromes Respiratórias com a rede hospitalar, bem como as diretrizes de atendimento para fazermos a gestão dos leitos, devido à situação estar crítica, seja na rede pública ou na privada”, afirmou a gestora de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci.

O Plano de Contingência foi discutido nesta segunda-feira (26), em reunião técnica com representantes de hospitais públicos e particulares. O encontro ocorreu no Paço Municipal e foi conduzido pela gestora de Promoção da Saúde, Dra. Márcia Facci, que destacou a gravidade da situação atual.

A cidade acumula, desde o início do ano, 362 notificações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Seguindo a tendência do País, o vírus mais prevalente é o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que tem afetado principalmente crianças menores de dois anos. Além dele, vírus como o da Covid-19 e da Influenza A, comuns neste período do ano, estão circulando, mas levando a quadros mais graves, exigindo períodos mais longos de internação por se tratar de uma infecção mais severa.