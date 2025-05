São Vicente enfrenta superlotação e PAs estão sobrecarregados

Os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão em alta em todo o país, inclusive em Jundiaí e cidades da região. Com o aumento expressivo na procura por atendimentos, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) informa que está operando acima da capacidade habitual com 314 pacientes internados, sendo 31 em tratamento por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

A mesma situação é observada nos Prontos Atendimentos (PAs) sob sua gestão, que registram um crescimento na demanda por pacientes com sintomas respiratórios. Segundo o hospital, é fundamental que a população adote medidas preventivas, como a vacinação, para evitar a disseminação de vírus respiratórios e a consequente sobrecarga dos serviços de saúde.

Apesar do aumento no fluxo de atendimentos, o hospital afirma que todos os PAs seguem o protocolo que organiza o atendimento por ordem de gravidade, priorizando os casos mais urgentes. A previsão de espera para casos não emergenciais pode ser consultada no site, o que permite que os pacientes optem pela unidade com menor sobrecarga antes de se deslocar.