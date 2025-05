'É como se nós não existíssemos”, diz ciclista sobre vias

A morte de um ciclista na última sexta-feira (23), na região do Parque Centenário, reacendeu o debate sobre a segurança de quem pedala pelas ruas de Jundiaí. A vítima perdeu o equilíbrio ao sair do acostamento e foi atingida pelo retrovisor de um caminhão, caindo no asfalto e não resistindo aos ferimentos.

O caso se soma a outros episódios que denunciam a vulnerabilidade dos ciclistas nas vias da cidade. Raquel Cristina da Silva, ciclista habitual, relatou ter passado por um grave susto em março ao atravessar a Avenida Frederico Ozanan. “Uma moto passou muito acelerada e, logo em seguida, o caminhão jogou o centro do veículo para o meu lado. Não tive alternativa a não ser lançar a bicicleta no canteiro para evitar uma colisão”, relatou. Ela sofreu escoriações nos joelhos e mãos. “O capacete foi fundamental para evitar algo mais grave”.

Raquel critica a falta de estrutura segura para os ciclistas em Jundiaí. “Não temos acostamento, tampouco rotas seguras. A avenida se torna um campo minado para quem se aventura sobre duas rodas. Não dá pra pedalar por estas vias, é como se nós não existíssemos”.