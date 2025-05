Um homem morreu baleado na Vila Nambi, em Jundiaí, na manhã desta segunda-feira (26).

As informações, princípio, são de que policias militares estavam no local, na rua João Evangelista Magalhães - muito próximo a um ponto de tráfico de drogas -, para cumprir um mandado de prisão, quando teria ocorrido uma troca de tiros com o homem alvo do mandado.

Ele foi baleado e morreu no local - os policiais não foram atingidos.