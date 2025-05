Jovens nascidos em 2007 têm até 30 de junho para se alistar

Quem não cumprir o prazo estará sujeito à multa de R$ 6,31, conforme determina o Art. 176.1 da Lei do Serviço Militar.

A Prefeitura de Jundiaí reforça que o prazo para o alistamento militar obrigatório para os jovens do sexo masculino, nascidos em 2007, termina no dia 30 de junho de 2025. O processo é gratuito e pode ser realizado de forma online, pelo site www.alistamento.eb.mil.br , ou presencialmente, na Junta Militar de Jundiaí, localizada na rua São Jorge, 28 – Vila Boaventura.

O resultado do processo seletivo será divulgado entre os dias 15 e 30 de julho, no próprio site do alistamento, na aba “Acompanhar Alistamento”.

Passo a passo para o alistamento on-line

1º passo

Entre no site: www.alistamento.eb.mil.br ou baixe o aplicativo do Exército Brasileiro no celular

Clique em: “quero me alistar”

Clique em: “alistamento militar”

Crie um login e senha no portal gov.br

2º passo