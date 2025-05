Duas pessoas morrem atropeladas por mulher bêbada e sem CNH

Duas pessoas morreram atropeladas por uma mulher bêbada e sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na rodovia Luciano Consoline, no Jardim Monte Verde, em Itatiba, na noite deste domingo (25). Uma criança de 3 anos foi socorrida e ficou internada em estado grave. A suspeita dos dois homicídios foi presa pela Polícia Militar.

As cinco pessoas caminhavam pelo acostamento, quando foram atropeladas - o autor do atropelamento fugiu do local.

Equipes de resgate foram acionadas, assim como a Polícia Militar territorial e a Polícia Militar Rodoviária. Pouco tempo depois a PM de Itatiba localizou o carro que havia atropelado as vítimas, com a condutora dentro, em estado de choque - o veículo estava bastante danificado pelo impacto nas vítimas. Ela confessou aos policiais que havia atropelado várias pessoas.