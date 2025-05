Briga em Jundiaí acaba em facada, pauladas e um homem preso

Uma briga entre vizinhos acabou em facadas e pauladas, no bairro Vista Alegre, em Jundiaí, na noite deste domingo (25). Uma pessoa foi presa por guardas municipais, por lesão corporal.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu foi solicitado para atendimento a uma ferido por pauladas. Diante da situação, o Samu solicitou apoio da Guarda, que enviou os GMs Reis e Paloma.

Pelo local os guardas conversaram com as partes envolvidas, e descobriram que um deles estava armado com uma faca e teria tentado golpear o outro. Um terceiro, para defender o amigo, segurou a faca e se cortou, e depois golpeou com um bastão, o homem armado com a faca, lhe causando lesões no rosto e na cabeça, além de escoriações pelo corpo.