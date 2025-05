Maio Roxo alerta para o impacto de doenças intestinais

Embora o mês dedicado à divulgação e mobilização esteja terminando, segundo os especialistas, o assunto é urgente o ano todo. A médica gastroenterologista, Larissa Roseiro, explica que as DIIs provocam sintomas debilitantes, que interferem diretamente nas atividades diárias, no desempenho no trabalho, nos estudos e na vida social dos pacientes. “As principais doenças do grupo — a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa — são de caráter inflamatório crônico e reincidente, resultantes de uma resposta imunológica inadequada em pessoas com predisposição genética.”

Mais de 200 mil brasileiros convivem com Doenças Inflamatórias Intestinais (DIIs), como a Doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa. O levantamento é da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), com base em dados coletados na plataforma DataSUS, do Ministério da Saúde, e divulgados no mês passado. Diante desse cenário, campanhas como o Maio Roxo ganham ainda mais relevância ao promover conscientização e ampliar o acesso à informação sobre essas enfermidades crônicas.

Os sintomas mais comuns das DIIs incluem diarreia crônica (por mais de quatro semanas), desconforto abdominal, fraqueza, emagrecimento e, em casos mais graves, evacuações frequentes com presença de sangue, muco ou pus, que podem levar a internações recorrentes. A Doença de Crohn pode atingir qualquer parte do sistema digestivo, desde a boca até o ânus, sendo mais comum no íleo terminal e cólon direito. A inflamação, nesse caso, é mais profunda, atingindo todas as camadas do intestino. Já a Retocolite Ulcerativa se limita à mucosa e submucosa do cólon e reto, causando inflamações localizadas.

Essas doenças podem acometer pessoas de qualquer idade e sexo, mas são mais prevalentes entre adultos jovens, com idades entre 20 e 40 anos. Embora as causas exatas ainda não sejam totalmente compreendidas, acredita-se que fatores genéticos, ambientais, imunológicos e até dietéticos, desde a infância, desempenhem um papel no desenvolvimento das DIIs. Alterações na microbiota intestinal e a má qualidade da dieta também estão entre os fatores contribuintes.

Diagnóstico

O diagnóstico envolve a combinação de sintomas clínicos e exames específicos, como colonoscopia com biópsia, exames de imagem (enterotomografia ou enterorressonância) e exames laboratoriais que detectam inflamação, como PCR, VHS, ferritina e albumina. Em alguns casos, também são utilizados biomarcadores fecais, como a calprotectina.