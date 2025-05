Protesto na marginal Pinheiros faz capital suspender rodízio

Esta segunda-feira começou com protestos contra reintegrações de posse em São Paulo que refletiram no trânsito da capital. Uma das ações aconteceu na marginal Pinheiros, feita por moradores da Comunidade do Areião, na zona oeste. A outra manifestação foi feita por moradores da Ocupação Jorge Hereda, na zona leste, que se concentraram na avenida Aricanduva, no sentido da Marginal Tietê.

Por conta disso, a Prefeitura de São Paulo suspendeu o rodízio municipal, mas apenas para os veículos que trafegam pelas marginais Pinheiros e Tietê nesta manhã. As faixas já foram liberadas, mas o congestionamento, que começava na Rodovia Castello Branco, antes da chegada à capital paulista, na altura de Osasco, ainda existe. Também há trânsito carregado na Bandeirantes e na Anhanguera.

Para quem usa trens para se locomover na cidade, os manifestantes da Comunidade Areião também colocaram fogo em trilhos da linha 9-Esmeralda, entre as estações Presidente Altino e Ceasa, o que afetou a circulação. A Linha 8-Diamante também foi afetada, na região de Presidente Altino.