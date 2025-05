Estudantes da rede pública terão pré-inscrição automática no Enem

Concluintes do ensino médio em 2025 em escolas públicas terão garantida a pré-inscrição na edição do Exame Nacional do Ensino Médio de 2025. A novidade foi anunciada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, nas redes sociais.

Em publicação na noite desta quinta-feira (22), o ministro disse que o objetivo da medida é estimular a participação dos alunos do 3º ano e facilitar o processo de inscrição.

O ministro orienta sobre os próximos passos, a serem realizados na Página do Participantes do exame, no site do Inep.