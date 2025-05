Motociclista sofre queda durante fuga e bate em viatura da PM

Um motociclista ficou ferido ao tentar fugir da Polícia Militar, cair com a moto na contramão, deslizar e bater na viatura. O caso aconteceu no Jardim do Lago, em Jundiaí. Ele foi preso com maconha. O amigo, que estava na garupa, correu após a queda e conseguiu fugir.

Os policiais faziam patrulhamento pela Vila Rami, quando se depararam com dois homens em uma moto. A dupla, ao perceber a viatura, demonstrou nervosismo, passando a olhar para trás a todo instante.

Os policiais então decidiram pela abordagem e deram ordem de parada. Eles não respeitaram e empreenderam fuga, chegando até a avenida Samuel Martins, onde entraram na contramão. Neste momento o condutor perdeu o controle da direção e eles caíram, deslizando até bater na viatura.