Consignado irregular: RMJ tem cerca de 13 processos por semana

A advogada lembra que as empresas que desrespeitam a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e obtêm dados de contato para oferecer os empréstimos podem ser punidas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) com uma multa de 2% do faturamento da empresa.

Já de acordo com a advogada especialista em Direito do Consumidor e sócia do Brossa e Nogueira Advogadas, Brisa Nogueira, o aumento no número de processos reflete uma combinação de fatores, incluindo o aumento da vulnerabilidade econômica de certos grupos e práticas abusivas por parte de instituições financeiras.

A especialista aponta que os principais afetados são aposentados, pensionistas e beneficiários de programas sociais, que muitas vezes não têm pleno conhecimento dos termos contratuais. "O empréstimo consignado é oferecido, em grande parte, para pessoas que recebem benefícios contínuos, como aposentadorias e pensões. Essas pessoas, muitas vezes, são alvo de assédio por parte dos bancos, que utilizam SMS, ligações e outras formas de comunicação para persuadi-las a contratar esses empréstimos," explica.