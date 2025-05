Homem em fuga invade casa e faz moradora refém; a PM a libertou

Uma homem em fuga invadiu uma casa na Vila Real, em Várzea Paulista, na noite desta quinta-feira (22), e fez a moradora de refém para impedir que policiais militares da Força Tática o prendessem. Os PMs invadiram o local e a libertaram, efetuando a prisão do homem, que estava com uma motocicleta furtada.

Após percorrer algumas ruas, ele abandonou a moto e invadiu uma casa, que logo foi cercada pela equipe.

Em frente à residência, o PMs ouviram vozes de dentro da casa e, com o portão aberto, decidiram entrar no quintal, momento em que se depararam com uma mulher sendo feita refém do lado de dentro - a porta estava fechada.

Os agentes fizeram progressão para o interior do imóvel e libertaram a mulher.