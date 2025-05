Após auge em abril, tendência é de queda nos casos de dengue

Após o auge da dengue entre abril e o início de maio deste ano em Jundiaí, o número de casos registrados começa a diminuir consideravelmente na cidade. Esta queda é, de certo modo, esperada, visto que a dengue é uma doença mais comum no verão, quando há mais calor e chuvas, o que propicia maior quantidade de criadouros do Aedes aegypti. No entanto, mesmo com dias mais frios e estiagem, o mosquito pode utilizar espaços como caixas d'água e pratinhos de vasos de plantas para colocar ovos.

Em Jundiaí, segundo boletim divulgado pela prefeitura nesta sexta-feira (23), há 6.354 casos confirmados de dengue neste ano. Há também 88 casos suspeitos que aguardam diagnóstico ou descarte atualmente. A cidade tem duas mortes confirmadas e outras duas suspeitas, que, desde o início do mês, aguardam resultados de exames.

Entre os casos confirmados, os adultos são os mais afetados. Pessoas com idades entre 26 e 49 anos representam 56% do total. Os bairros com maior concentração de infectados neste ano são Residencial Jundiaí (632), Novo Horizonte (572), Almerinda Chaves (349), Alvorada (281) e Tulipas (269).

Com população estimada em 460.313 habitantes, segundo o IBGE, Jundiaí tem neste ano um caso de dengue a cada 72 munícipes. Na região do Novo Horizonte, no entento, que abrange, além do prórpio Novo Horizonte, o Residencial Jundiaí e o Almerinda Chaves, a população no último Censo, de 2022, era de 23.004 habitantes. No local, há um caso de dengue a cada 15 pessoas.