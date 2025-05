Famílias da Vila Real recebem a sonhada matrícula do imóvel

“Espero essa matrícula há mais de 30 anos. É uma pena que meus pais não estejam mais aqui para ver esse momento, mas acredito que estão emocionados de onde estão”, contou Egna dos Santos Silva, de 49 anos, moradora do bairro Arco Verde, na Vila Real, após receber a tão aguardada matrícula do imóvel, na última quinta-feira (22), no gabinete do prefeito Rodolfo Braga.

A expectativa é de que, até o final deste ano, mais de 1 mil imóveis sejam regularizados. O projeto “A casa é sua, o sonho é nosso” é desenvolvido pela Unidade Gestora de Urbanismo e Habitação, em parceria com o programa estadual “Cidade Legal”, que visa à regularização fundiária de imóveis situados em parcelamentos irregulares na cidade.

O prefeito Rodolfo Braga fez questão de participar pessoalmente da entrega das matrículas e, segundo ele, O momento foi de muita emoção. “Mais de 200 famílias já passaram por aqui. São muitas histórias compartilhadas. Muitas pessoas esperam por esse momento há mais de 30 anos, como é o caso da Egna. É muito emocionante e gratificante”, declarou.