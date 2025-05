Resíduos de poda são reutilizados em Jundiaí na produção rural

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (Ugisp), realiza semanalmente a doação de cavaco verde, um material orgânico obtido a partir da trituração de galhos e folhas provenientes das podas de árvores feitas no município. Rico em matéria orgânica, o cavaco verde é utilizado como cobertura do solo e tem beneficiado diversos produtores rurais, especialmente os viticultores, contribuindo para a conservação do solo, retenção de umidade e melhoria da fertilidade.

Os interessados em retirar o material no Geresol devem entrar em contato com o Departamento de Agronegócio através do número: (11) 91656-7988.