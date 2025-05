Consulta a descontos: Previdência e Correios fecham parceria

Consultar sobre existência de desconto

Requerer a contestação de descontos não autorizados

Reconhecer a autorização de algum desconto

Consultar sobre resultado da contestação (15 dias após a entrada)

Analisar e contestar a documentação apresentada pela associação

Imprimir o protocolo, com orientações para acesso pelo 135 e Meu INSS

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO – Gilberto Waller esclareceu que a consulta presencial nos Correios será feita de modo totalmente desburocratizado e que o aposentado, aposentada ou pensionista precisa estar de posse apenas de um documento de identificação. “Somente isso. Não precisa levar o comprovante de inscrição, não precisa levar o contracheque, ele não precisa levar nada. É só a comprovação de que ele é ele. Se ele estiver impossibilitado, estiver acamado, estiver com algum problema para se deslocar, pode ser uma terceira pessoa portando uma procuração devidamente autêntica. Essa pessoa com procuração não vai ter a possibilidade de mudar nenhum dado cadastral. É somente para poder fazer a consulta se teve ou não desconto.”

SERVIÇO EXCLUSIVO – Nas agências dos Correios que já operam com o sistema de gestão de fila, há uma senha específica disponível para o atendimento aos serviços do INSS, o que permite maior organização e direcionamento no fluxo de atendimento. Para as demais agências que ainda não possuem sistema, os Correios disponibilizarão um caixa exclusivo para atendimento prioritário e preferencial, garantindo que os cidadãos que buscam os serviços do INSS sejam atendidos com agilidade e de forma adequada, conforme os critérios estabelecidos para esse público.

INTEGRAÇÃO NACIONAL – Para Juliana Agatte, ao firmar a parceria, os Correios cumprem parte da missão a que se destinam. “Uma das missões dos Correios é a integração nacional. Essa parceria vai ao encontro dessa missão constitucional, dessa função social da empresa. É uma oportunidade para a empresa reforçar a prestação dos seus serviços para o povo brasileiro e, ao mesmo tempo, contribuir com o INSS, com a Previdência, com o governo, para garantir que a prestação desse serviço seja imediata, seja acolhedora, e a gente possa prestar todos os esclarecimentos possíveis. Serão 4.730 agências distribuídas em todos os estados brasileiros. São agências habilitadas”, afirmou a diretora de Governança e Estratégia da empresa.