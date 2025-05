Tireoide é essencial para equilíbrio do corpo e merece atenção

O Dia Internacional da Tireoide, celebrado em 25 de maio, se aproxima com um alerta: cuidar da saúde dessa pequena glândula localizada na parte da frente do pescoço é essencial para manter o bom funcionamento de todo o organismo. “A tireoide é uma glândula com formato semelhante ao de uma borboleta e produz hormônios que regulam funções essenciais do nosso corpo, como o metabolismo, os batimentos cardíacos, a temperatura corporal e até o funcionamento do intestino e do cérebro”, explica o médico clínico geral e endocrinologista do Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), Caio Mazucante Guanais.

Hipotireoidismo x Hipertireoidismo

Dois dos distúrbios mais comuns são o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, condições opostas em sua natureza, mas igualmente preocupantes. “No hipotireoidismo, a tireoide funciona de forma mais lenta do que o normal, produzindo menos hormônios. Já no hipertireoidismo, ocorre o oposto: a tireoide trabalha em excesso, liberando mais hormônios do que o necessário”, explica o médico.

Os sintomas dessas disfunções podem ser bastante diferentes. “No hipotireoidismo, é comum sentir cansaço, ganho de peso, pele seca, queda de cabelo, constipação e lentidão mental. Já o hipertireoidismo pode causar perda de peso, ansiedade, insônia, palpitações, tremores e sudorese”, detalha o médico. Em ambos os casos, alterações menstruais e infertilidade também podem estar presentes.