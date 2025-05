Campanha do Agasalho é prorrogada até 16 de junho

A Campanha do Agasalho 2025 do município de Itupeva foi prorrogada até o dia 16 de junho. A ação, que começou no dia 28 de abril, visa arrecadar roupas e cobertores em bom estado para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social durante o outono e o inverno.

A presidente do Fundo Social, Aline Leandro Cavalin, reforça o convite à população: “Cada doação representa carinho, cuidado e empatia. Sabemos que o frio chega com força e, para muitas famílias, um agasalho faz toda a diferença. Um gesto simples pode transformar o inverno de alguém. Por isso, quem puder, não deixe de colaborar”.

O que doar?