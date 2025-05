Aumento da CDE afeta competitividade e encarece produtos

É necessário encontrar alternativas, que não o aumento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para a indústria, como contrapartida à gratuidade ou descontos da conta de luz para até 60 milhões de consumidores, previstos na Medida Provisória 1.300/25, editada pelo governo na quarta-feira (21). O impacto decorrente da proposta, de 20% das tarifas de eletricidade para o setor manufatureiro, segundo estimativa da Abrace (Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia), afeta de modo significativo a competitividade do setor.

Além disso, a MP encarece vários produtos da cesta básica e praticamente todos os bens fabricados no Brasil, com reflexos diretos no consumo e na inflação. A energia elétrica já tem participação expressiva no custo de numerosos itens, conforme se observa em alguns exemplos destacados pela Abrace: pão (27,2% do preço final); caderno (35,9%); borracha (24,5%); vestuário (12,4%); esquadrias (25,3%); tubos de PVC, vidro e cimento (24,5%). Ou seja, são afetadas praticamente todas as cadeias de valor atreladas à indústria.

É pertinente observar, também, os dados de levantamento feito pela Confederação da Indústria (CNI): os impostos representam 44,1% do valor total da conta de luz. Os custos conjunturais dos encargos somaram R$ 102 bilhões aos cofres públicos em 2023. Não é sem razão que 55% dos empresários brasileiros afirmam que o excesso de subsídios do setor elétrico afeta diretamente a competitividade. A nova MP agrava ainda mais esses encargos.