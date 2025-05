Parcerias: Feira de Profissões 2025 será nesta sexta-feira (23)

Com o objetivo de orientar e inspirar os jovens de Jundiaí na construção de seus caminhos acadêmicos e profissionais, a Rede Socioassistencial Novo Horizonte promove nesta sexta-feira (23), das 14h às 21h, a 6º Feira de Profissões 2025, no Instituto Federal de São Paulo – Campus Jundiaí, localizado na Av. Ângelo Pellicciari, 727, Parque Residencial Jundiaí II. O evento promovido pelo Instituto, tem parceria da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT), do CMDCA e do Fundo Social de Solidariedade, além do envolvimento direto da iniciativa privada e de diversas instituições de ensino.

Com mais de 800 alunos já confirmados, a Feira é voltada a estudantes do 9º ano do ensino fundamental e do ensino médio. A programação inclui apresentação de cursos técnicos e superiores, orientação vocacional, rodas de conversa com empresas e profissionais, informações sobre bolsas e financiamentos estudantis e apresentações culturais.

Para o prefeito Gustavo Martinelli, a Feira é mais do que uma ação educativa: é uma ponte concreta entre juventude, escola e o setor produtivo. “Jundiaí é uma cidade que acredita no poder transformador da educação aliada às oportunidades reais de trabalho. Este evento mostra como a união entre poder público, instituições e empresas pode transformar o futuro dos nossos jovens”, afirmou o prefeito.