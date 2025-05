Fundo Social realiza último dia de mutirão nesta sexta-feira (23)

O Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí (Funss) realiza, nesta sexta-feira (23), o último dia do “1º Mutirão do Funss”, iniciativa que conta com a parceria da Receita Federal, da Unidade de Gestão de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (UGDECT) e da Unidade de Gestão de Assistência e Desenvolvimento Social (UGADS). A ação acontece das 8h30 às 12h, na sede do Fundo Social, anexa ao Parque da Uva.

O objetivo do mutirão é facilitar o acesso da população a diversos serviços essenciais, concentrados em um único local. Durante o evento, a equipe do Fundo Social estará disponível para realizar o cadastro para emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CIPTEA). Para isso, é necessário apresentar o laudo médico com diagnóstico de TEA e o tipo sanguíneo do paciente, além dos documentos de um responsável.

A Receita Federal participa com o serviço de regularização do CPF, documento fundamental para a realização de operações financeiras, inscrição em concursos públicos, emissão de passaporte, entre outros. Os interessados devem levar um documento de identificação oficial com foto (como RG ou CNH) e o número do CPF.