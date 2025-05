Câmara aprova regulamentação de mototáxi em Jundiaí

A Câmara Municipal de Jundiaí aprovou, por 15 votos favoráveis e apenas um contrário, o Projeto de Lei que regulamenta o transporte remunerado individual de passageiros por meio de motocicletas operadas por aplicativos. A sessão ordinária foi marcada pela presença motociclistas na terça-feira dia 20. O presidente da Câmara, Edicarlos Vieira, não votou.

O texto, de autoria do vereador Leandro Basson, tem como objetivo garantir segurança jurídica aos profissionais do setor, além de oferecer uma alternativa de mobilidade mais acessível à população. “Essas pessoas investiram em suas motos, estão com as licenças em dia, usam equipamentos de segurança e ainda assim não podiam trabalhar. Estamos regulamentando uma atividade permitida pela legislação federal, que vai gerar emprego e possibilitar deslocamentos mais baratos para os moradores”, diz o vereador.

Entre os apoiadores da causa está o mototaxista Salomão Martins, que atuava no transporte de passageiros por aplicativo até sofrer um acidente, há um mês. Atualmente, ele trabalha com entregas, mas utilizando o carro. Salomão afirma que não vê a hora de voltar à função original. “Fui atrás da legalização porque queria andar certo e em paz. Agora que conseguimos, infelizmente estou parado por causa do acidente. Mas quero voltar o quanto antes”.