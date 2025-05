Projeto 'Meu Amigo de Quatro Patas' chega às escolas de Cabreúva

A Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos de Cabreúva, por meio do Creadoca (Centro de Esterilização e Adoção de Cães e Gatos), deu início ao projeto “Meu Amigo de Quatro Patas” com uma missão muito especial: ensinar desde cedo o quão é importante cuidar bem dos animais de estimação. O projeto começou terça-feira (20), na Emeb Mario Faccioli, e vai passar por todas as escolas da rede pública ao longo do ano.

Voltado para os alunos dos 2º anos, o projeto trata de temas essenciais, como adoção responsável, vacinação, castração e cuidados com cães e gatos. Mas o principal foco é um problema sério que ainda acontece com frequência: o abandono de animais. A ideia é mostrar às crianças que adotar um pet é assumir um compromisso para a vida toda, e que abandonar um animal é um ato de crueldade.

Com essa iniciativa, o intuito da prefeitura é formar uma geração mais consciente, que respeita e protege os animais.