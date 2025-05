Itatiba: alunos da rede municipal terão concurso de ditado sábado

Neste sábado (24), acontecerá a final municipal da 3ª edição do Concurso Escrevendo com o Sicredi, de ditado, com a participação de 139 alunos da rede municipal de ensino de Itatiba, através da parceria com a Secretaria de Educação da prefeitura. Dos finalistas, 52 são do Ensino Fundamental I e outros 87 do Fundamental II.

O evento será no Teatro Ralino Zambotto durante todo o dia. Pela manhã, às 8h30, participam os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. À tarde, às 13h30, tem início a etapa com os alunos do 5º ano. Toda a população, em especial a comunidade escolar, pode prestigiar e torcer nesta competição, que terá entrada aberta ao público.

Ao todo, 17 escolas estão envolvidas na etapa final e todas têm finalistas do 9º ano. São elas: Agenor Vedovello, Angela Lygia, Anna Abreu, Araújo Campos, Chico Peroba, Eliete Fuzussi, Inês Prado, Luiz Pantano, Maria Ap. Tomazini, Marina, Maria Mercedes, Nazareth, Philomena Zupardo, Rosa Belgini, Rosa Scavone, Sebastião Pires e Sônia Rita. Destas, apenas Chico, Inês, Nazareth e Sônia Rita não têm finalistas do 5º ano.

Como será