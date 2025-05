Louveira inicia a estratégia de vacinação em escolas

Com o objetivo de atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes, a Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria de Educação, iniciou a “Estratégia de Vacinação Escolar”, seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde.

A ação teve início na terça-feira (20) e identificará crianças e adolescentes que estão com vacinas em atraso, para que recebam a vacinação e fiquem protegidos contra várias doenças.

Após a identificação, a vacinação acontecerá apenas com a presença de um responsável da família na saída da escola ou com um termo de autorização assinado.