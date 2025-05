Jarinu abre inscrição de processo seletivo para vagas na Educação

A Prefeitura de Jarinu abriu processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Educação, com formação de cadastro de reserva para provimento das funções de Professor de Educação Básica I, Professor de Jornada Ampliada I, Professor de Educação Básica II (Artes ou Educação Física ou Inglês), Servente e Cozinheiro.

As inscrições são exclusivas pela internet, no site www.ibade.org.br, até 10 de junho de 2025.

Ao efetuar a inscrição via internet, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o pagamento do valor da inscrição até a data do seu vencimento.