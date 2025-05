OAB Jundiaí exibe o filme 'Ainda Estou Aqui' e debate a ditadura

O advogado Belisário dos Santos Jr, sócio do escritório Rubens Naves Santos Jr Advogados Associados e renomado especialista em Direito Administrativo, Penal Especial e na defesa dos Direitos Humanos, participa na próxima terça-feira, dia 27 de maio, de uma conversa sobre a atuação no Direito durante a ditadura militar.

O evento é realizado pela OAB Jundiaí. O bate-papo será precedido pela exibição do filme “Ainda Estou Aqui”, que ganhou o prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar 2025. O longa conta a história do desaparecimento do engenheiro e ex-deputado federal Rubens Paiva, após ser preso por militares durante a repressão. O debate conta com a presença da cineasta Júlia Cerione, que trabalhou na produção do longa-metragem.

No início de sua carreira como advogado, Belisário dos Santos Jr conduziu a defesa de presos políticos ao lado de outros pares. Sua trajetória profissional sempre foi marcada pelo compromisso à resistência frente a ditadura militar. Foi Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, período em que criou o Plano Estadual de Direitos Humanos e implementou uma série de políticas públicas nas áreas de defesa do consumidor, do usuário dos serviços públicos e da vítima. Foi presidente do conselho curador da Fundação Padre Anchieta/ TV Cultura e, atualmente, integra a Comissão de Direitos Humanos Paulo Evaristo Arns, preside a Comissão de Direitos Humanos do Iasp e é ex-membro do comitê executivo (ExCo) da Comissão Internacional de Juristas em Genebra, na Suíça.



Serviço:

O que: Cine OAB na subseção Jundiaí e debate

Onde: Casa da Advocacia – rua Rangel Pestana, 636, Jundiaí

Quando: 27 de maio (terça-feira). Exibição do filme às 17h. Debate às 19h

Participantes: advogado Belisário dos Santos Jr e cineasta Júlia Cerione