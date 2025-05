Várzea promove evento com palestras “Cuidando do Cuidador”

Em uma tarde marcada por emoção e reconhecimento, a palestra “Cuidando do Cuidador” reuniu dezenas de pessoas no Hotel Orquídeas, nesta quarta-feira (21), com o propósito de acolher e fortalecer aqueles que, diariamente, dedicam suas vidas ao cuidado do outro. Organizado pela Unidade Gestora da Pessoa com Deficiência, o encontro teve como foco a saúde física e emocional dos cuidadores — familiares, profissionais e voluntários — que muitas vezes silenciam suas próprias dores em nome do amor e da responsabilidade.

O evento contou com duas palestras impactantes. A primeira, ministrada por Sarah Resende, escritora e cuidadora familiar, abordou a importância de reconhecer os próprios limites e buscar apoio. “Cuidar é um dom. Cuidei da minha mãe por 12 anos, e sigo cuidando como mãe e avó. Mas cuidar também pode ser um peso, pois é preciso saber quando pedir ajuda”, disse, emocionando a plateia.

Na sequência, Geovana Valeska, especialista em ciências das emoções, guiou os participantes por uma reflexão profunda sobre o impacto do cuidado prolongado no corpo e na mente. Após a fala, os presentes participaram de dinâmicas individuais e em grupo, com exercícios voltados à identificação de emoções e prevenção do estresse e da ansiedade.