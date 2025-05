Várzea Paulista se destaca nos jogos da terceira idade

A cidade de Várzea Paulista segue se destacando nos Jogos da Terceira Idade (Jomi) com forte presença em diversas modalidades, como dominó, buraco, truco e vôlei adaptado, tanto no masculino quanto no feminino. Os confrontos desta terça-feira (21), realizados em Cerquilho, movimentaram competidores e público ao longo de todo o dia.

Logo pela manhã, Várzea Paulista garantiu sua primeira vitória no vôlei adaptado feminino com um placar de 2 a 0 sobre a equipe de São Roque, consolidando uma performance consistente. A programação seguiu com diversos confrontos, incluindo duelos contra Tietê, Iperó e Angatuba.

Além do vôlei adaptado, outras modalidades como dominó e buraco também tiveram confrontos importantes. Destaque para os jogos: