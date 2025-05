Educação promove atividade para servidores na Serra do Japi

Funcionários da Unidade de Gestão de Educação de Jundiaí participaram do “Conselho de Ciclo na Serra”, uma caminhada guiada pela Base Ecológica da Serra do Japi. A atividade, organizada em dois turnos, faz parte do programa “Escola da Gente” e teve como objetivo promover a valorização do território e o bem-estar dos funcionários. A iniciativa busca ampliar a experiência ambiental dos funcionários, promovendo uma pausa no ritmo intenso do trabalho administrativo e pedagógico.

Fortalecendo a conexão com o território

Marina Formis de Oliveira, supervisora de Sustentabilidade da Unidade de Gestão de Educação (UGE), destacou que a ação não apenas promove a integração da equipe, mas também reforça o compromisso com a preservação ambiental e a valorização dos espaços naturais. “Para termos um trabalho efetivo de educação ambiental, é fundamental que as pessoas ocupem e vivenciem esses espaços. Entendemos que estar na natureza, durante uma trilha guiada na Serra do Japi, faz sentido pessoalmente para quem ainda não conhece o território, mas também fortalece a conexão com o próprio espaço da Serra, gerando benefícios para ambos os lados”, ressaltou.

Ela também mencionou que a ideia é ampliar gradualmente a participação para outros funcionários ao longo do ano. “É um movimento que queremos expandir para toda a rede de ensino, considerando outros espaços como os parques da cidade, o Geresol e territórios educativos, promovendo um contato mais direto com o meio ambiente.”

Experiência educativa além da sala de aula