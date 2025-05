Governo paulista amplia ações do Radar Anticorrupção

A medida consta em resolução da Controladoria-Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP). A atualização das ações foi definida na primeira reunião de 2025 do Comitê de Combate à Corrupção, realizada em 16 de abril.

Entre as novas ações, estão a regulamentação da destinação de presentes diplomáticos, a capacitação de agentes sobre o programa de proteção a denunciantes, a atualização de normativos sobre cadastros e obtenção do Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades (CRCE) e a elaboração de normativo disciplinando a apuração preliminar em casos de assédio sexual praticados por agentes públicos.

O Plano Anticorrupção do Estado de São Paulo, também conhecido como Programa Radar Anticorrupção, passa a partir desta quarta-feira (21) a contemplar 118 propostas, com prazos de implementação ainda neste ano e em 2026.

O órgão se reúne semestralmente com a finalidade de assessorar o Governador do Estado na elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas destinadas à prevenção e ao combate à corrupção na Administração Pública estadual.

Todas as alterações do PAC estão presentes no painel interativo que está publicado no site da CGE SP. Acesse aqui.