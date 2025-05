Sábado será dia de multivacinação na UBS Morada das Vinhas

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Morada das Vinhas fica aberta no próximo sábado (24) para o “Sábado Especial de Multivacinação.” A ação da Unidade de Gestão de Promoção da Saúde (UGPS) é voltada para atualizar as carterinhas de toda população.

Das 9h às 14h, serão disponibilizadas as doses do Programa Nacional de Imunização para crianças, adolescentes, adultos e idosos, a vacina contra Influenza (gripe) para o público a partir dos seis meses de idade, além do imunizante contra a dengue para quem tem entre 10 e 14 anos.

Para receber as vacinas, é necessário apresentar um documento com CPF. As crianças também devem estar com a carteirinha de vacinação. No caso da dose contra a dengue, a orientação é que as crianças e os adolescentes estejam acompanhados de um responsável e não tenham sido diagnosticados com a doença nos últimos seis meses.