Ataque mata duas pessoas em frente ao Museu Judaico de Washington

O casal de namorados Sarah Milgram e Yaron Lischinsky, que trabalhava na embaixada de Israel nos Estados Unidos, foi assassinado em um ataque em frente ao Museu Judaico de Washington, capital do país, na noite de ontem (21). De acordo com o embaixador israelense nos EUA, Yechiel Leiter, o autor do ataque teria gritado "Palestina Livre" quando foi preso.

Eles foram mortos ao saírem de um evento voltado a ajudar os moradores de Gaza que acontecia no museu. Suspeito de ser o autor dos tiros, um homem identificado como Elias Rodriguez foi preso horas depois do crime.

Segundo o embaixador de Israel, os jovens "estavam no auge de suas vidas". Em breve, ficariam noivos. "O jovem comprou um anel esta semana com a intenção de fazer o pedido de casamento na próxima semana, em Jerusalém", disse Yechiel Leiter.