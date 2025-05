Patrimônio: Prefeitura inicia restauro da Praça Orville Green

Quem passa pela Avenida União dos Ferroviários, na altura do Poupatempo, provavelmente já observou uma praça antiga, que possui um chafariz conhecido como (cabeça de leão) e azulejos portugueses na parede. A Orville Green, praça que fica entre a Rua Abolição e a própria Avenida União dos Ferroviários, no bairro Vila Torres Neves, está sendo restaurada pela Prefeitura por meio dos departamentos de Parques, Jardins e Praças e Zeladoria e Conservação da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos (UGISP).

Os trabalhos no espaço, que é tombado como patrimônio histórico do município, incluem reparos no piso, pintura, limpeza do chafariz, dos azulejos e a substituição dos vidros das luminárias, que estavam quebrados.

“Estamos realizando um trabalho criterioso de restauro, respeitando as características históricas do local. A Praça Orville Green é um importante marco para a cidade e a preservação do seu valor histórico é uma das prioridades desta gestão”, destacou Marcos Galdino, gestor da UGISP.