Melhor idade: idosos do CCI fazem passeios por Jundiaí

No dia 6 de maio o grupo da Associação Reviver visitou a Vinícola. Já no dia 9, foi o grupo da Associação Cascata Pequena que visitou a Churrascaria Passo Fundo, em comemoração ao Dia das Mães.

Além da visita à vinícola, os idosos já participaram, neste ano, de outras excursões. Em março, estiveram no Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida do Norte — um dos principais destinos religiosos do país — onde puderam vivenciar momentos de fé, participar de celebrações e conhecer as instalações do local. Mais recentemente, no mês de abril, o grupo também realizou um passeio para a cidade de Ibiúna.

Todas as viagens contam com transporte gratuito, oferecido pela Prefeitura de Itupeva por meio de contrato vigente com uma empresa terceirizada.