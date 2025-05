Corante que vazou em lago em Jundiaí é tóxico e cancerígeno

“O Verde Malaquita pode permanecer por bastante tempo em tecido muscular. Peixes que sobreviveram ao acidente podem carregar o corante no corpo por longos períodos, afetando a cadeia alimentar tanto outros animais quanto humanos que venham a consumir esses peixes”, explica a médica veterinária Camilla Freitas, professora e coordenadora do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Estácio.

O vazamento do corante Verde Malaquita em um córrego de Jundiaí acendeu o alerta de especialistas sobre os riscos ambientais e à saúde. A substância, usada para tingir seda, couro, papel e em tratamentos de aquários, contaminou o Córrego das Tulipas após o acidente com um caminhão na terça-feira (13). O lago ficou azul e peixes apareceram mortos.

A veterinária também demonstra preocupação com as capivaras, difíceis de capturar por serem ariscas. “Elas sofrem muito estresse durante a manipulação, o que pode levá-las à morte. Já aves como patos e gansos, ao se limparem com o bico, correm o risco de ingerir o corante”, afirma.

Os animais resgatados foram tratados com carvão ativado e lavagem com água morna e detergente neutro. Afetou cerca de 30 animais, entre patos, gansos e capivaras.